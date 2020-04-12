بالصور.. قادة كشافة «تعليم مكة» يوزعون 500 وجبة خلال فترة منع التجول

وزعت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ،بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسـان) أكثر من 500 وجبة جاهزة على المحتاجين والمتعففين في بعض أحياء مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩).

يأتي ذلك ضمن حملة «برًّا بمكة» التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن كشافة تعليم مكة المكرمة، مستمرة في الدعم المعنوي واللوجستي للجهات ذات العلاقة من خلال المبادرات التطوعية خلال فترة منع التجول، انطلاقًا من الدور المجتمعي للكشافة، والذي يأتي كأحد أهم الركائز التي تقوم عليها الحركة الكشفية في طريقتها ومبادئها وأهدافها.

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