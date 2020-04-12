وزعت كشافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ،بالتعاون مع جمعية الإحسان والتكافل الاجتماعي (إحسـان) أكثر من 500 وجبة جاهزة على المحتاجين والمتعففين في بعض أحياء مكة المكرمة خلال فترة منع التجول لتخفيف الآثار والأعباء الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩).
يأتي ذلك ضمن حملة «برًّا بمكة» التي وجه بإطلاقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخرًا.
وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن كشافة تعليم مكة المكرمة، مستمرة في الدعم المعنوي واللوجستي للجهات ذات العلاقة من خلال المبادرات التطوعية خلال فترة منع التجول، انطلاقًا من الدور المجتمعي للكشافة، والذي يأتي كأحد أهم الركائز التي تقوم عليها الحركة الكشفية في طريقتها ومبادئها وأهدافها.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. مساهمة فعّالة للكشافة السعودية في مواجهة فيروس كورونا
جمعية الكشافة: 13 فريقًا للتوعية بمخاطر فيروس كورونا
منع التجول طوال اليوم في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. قادة كشافة «تعليم مكة» يوزعون 500 وجبة خلال فترة منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.