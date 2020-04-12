مصادر: قرارات من الصحة لتقنين إصدار واستخدام تصاريح التجول

علمت «عاجل» من مصادرها، أنه بإصدار وزير الصحة «توفيق الربيعة» عددًا من القرارات تهدف لتقنين عمليات استخدام النموذج التعريفيّ المخصص لمن تتطلب أعمالهم التنقل خلال فترة سريان منع التجول.

وأوضحت المصادر أن تلك الخطوة جاءت بعدما "تم ملاحظته من زيادة مطردة في أعداد من تم استثنائهم وتكرار استخدام التصاريح على مدار أوقات المنع.

وذكرت المصادر أن القرارات التي تنفرد «عاجل» بنشرها، والتي صدر بها تعميم "عاجل جدًّا" من قبل وزارة الصحة للجهات ذات الصلة لتطبيقها، نوهت بأهمية تقنين إصدار التصاريح من أجل المصلحة العامة، وأيضًا للحدّ من الاستثناءات واستخدام تلك التصاريح في أوقات منع التجول.

وجاءت القرارات كالتالي:

أولًا: تعليق الحضور لمقرات العمل لمن يقوم بالعمل الإداري، ويستثنى في أضيق الحدود الموظفون العاملون في مواجهة فيروس كورونا، أو من لهم علاقة مباشرة بالمرضى أو تتطلب طبيعة عملهم التواجد.

ثانيًا: تقوم كل جهة بتحديد أسماء العاملين بالجهات الصحية المستثنين مع تحديد مهامهم المرتبطة بذلك.

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ثالثًا: شمول منع التجول لكل الموظفين، واستثناء من تتطلب مهامّ عمله التواجد بالمقر خلال فترة منع التجول وفى أضيق الحدود.

رابعًا: يتم إصدار مشهد حسب النموذج المرفق للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة منع التجول، على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دقة البيانات والأشخاص المستثنون، ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر.

خامسًا: يكون التفويض بتوقيع التصاريح من قبلنا مباشرة حسب التالي (رئيس كل جهة- وكيل الوزارة للموارد البشرية لموظفي ديوان الوزارة- مدير الشؤون الصحية لموظفي المنطقة/المحافظة- الرئيس التنفيذي لموظفي التجمع الصحي)، ويكون رئيس الجهة مسؤول مسؤولية مباشرة عن المصرح لهم.

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