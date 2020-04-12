دون زيارة «الأحوال المدنية».. 4 خطوات لتسجيل المواليد عبر «أبشر»

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تسجيل المواليد عن بعد من خلال منصة «أبشر»، وذلك من خلال الدخول على خدمة تسجيل المواليد.
ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية: التسجيل في منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ثم اختيار خدمات ثم خدمة «الأحوال المدنية». وأخيرًا خدمة تسجيل المواليد.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد
أشارت الأحوال المدنية -عبر حسابها بموقع «تويتر»- إلى أنه يمكن طلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة، وإيصالهما عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي، دون زيارة مكاتبها.
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