تنبيهات الأرصاد: رياح وأتربة مثارة على مكة والمدينة.. وأمطار بجازان ونجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة، وأتربة مثارة قد تؤدّي إلى تدنّ في مدى الرؤية على عدة محافظات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا من رياح نشطة، وأتربة مثارة قد تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على محافظات (القنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ونوّهت باستمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة وتدني مدى الرؤية بمحافظات (العيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع). موضحة أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

كما نبهت الهيئة لهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات (أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، الداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة) .

كما يشمل التنبيه محافظات (العيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب)، إضافة للمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وفي هذا الصدد نبهت هيئة الأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد قد تتسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

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وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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