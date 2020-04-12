50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة

فاق عدد مستخدمي نظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 50 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الأول لتعليق الدراسة.

جاء ذلك وفق تقرير إحصائي أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور «عبدالرحمن علوي» أن أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس بقسمي الطلاب والطالبات بالجامعة يواصلون تقديم محاضراتهم عبر نظام "بلاك بورد" ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة.

وأضاف أن النظام يمكّن الطلاب من التفاعل مع معلميهم، بما يضمن كفاءة العملية التعليمية، وعدم تأثرها بقرار تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن النظام الإلكتروني للجامعة يتضمّن 13 ألف شعبة ومقررًا دراسيًّا لخدمة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يتلقّون تعليمهم في الجامعة فروعها بالمحافظات.

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