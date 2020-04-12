أكاديميون وأطباء يشاركون في «ملتقى طيبة للتوحد».. الثلاثاء المقبل

تنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة الثلاثاء المقبل «ملتقى طيبة للتوحّد»، تحت شعار «الوصول إلى مرحلة الرشد»، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتوحّد.

وتستعرض جلسات الملتقى التي تستمر مدة يومين عن بعد عبر برنامج «ZOOM» الإلكتروني, عدة أوراق عمل وأبحاث يقدمها مشاركون متخصصون من عدة جهات أكاديمية وطبية.

وتتناول أوراق العمل خلال اليوم الأول مهارات الحياة اليومية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد, وسبل الانتقال إلى مرحلة الرشد, وعلاج المشكلات السلوكية, والتواصل الوظيفي لخفض المشكلات السلوكية.

كما تتناول أوراق عمل اليوم الثاني للملتقى، الحلول التقنية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحّد, وتنمية مهارات اللغة لديهم, إضافة إلى الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة.

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