بالصور.. السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي

كرّم الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد النبوي، ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية المشاركة.
وتواصل الفرق الطبية المكلفة تقديم خدمات التوعية الصحية والإرشاد لكل العاملين في المسجد النبوي حول طرق الوقاية والتعليم الذاتي، وأهمية ارتداء وسائل الحماية والبعد عن التجمعات أثناء وبعد فترات العمل.
كما تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي, ومعاينة الحالة الصحية لكل من يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من أفراد الأمن والحراسات, ومنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والعاملين الميدانيين, قبل مباشرة أعمالهم اليومية داخل المسجد النبوي, وكذلك ذوي الجنائز, كإجراء احترازي.
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