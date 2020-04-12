جمعية ألزهايمر تطلق مبادرة "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم"

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر مبادرة جديدة تحت عنوان "لنؤنس وحدتهم.. ونحميهم بمنازلهم"؛ وذلك تماشيًا مع قرارات القيادة الحكيمة بالالتزام بالضوابط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتهدف الجمعية عبر هذه المبادرة إلى إمداد الأسر التي ترعاها بالمعينات الطبية من كراسٍ متحركة وأسرّة طبية والأدوية والعلاجات التلطيفية والمكملات الغذائية التي يحتاجونها في هذه المرحلة الحرجة، وإيصالها لهم، إلى منازلهم.
وأعلنت الجمعية فتح أبواب المشاركة للخيّرين في هذه المبادرة الخيرة عبر حسابها في البنك الأهلي رقم SA5410000020161434000108.
وكذلك حساب الجمعية في مصرف الإنماء رقم SA3205000068201991999001 وحساب مصرف الراجحي رقم SA1080000203608011100083، وإرسال إيصال الإيداع على الهاتف رقم (0554075777).
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