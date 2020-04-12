السعودية اليوم / النمسا تسجل 215 إصابة بفيروس كورونا



فيينا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت النمسا 215 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 13945 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 350 حالة وفاة.

// انتهى //

13:54ت م

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فيينا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت النمسا 215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، و 13 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة النمساوية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 13945 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 350 حالة وفاة.// انتهى //13:54ت م0088

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