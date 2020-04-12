

بيروت 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان اليوم أن الفحوص التي أجريت للركاب اللبنانيين الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية.

// انتهى //

13:49ت م

0086



بيروت 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الى 630 إصابةً.وأوضحت في بيان اليوم أن الفحوص التي أجريت للركاب اللبنانيين الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من الكويت جاءت سلبية مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية.// انتهى //13:49ت م0086

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.