

مدريد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوَفَيَات الناجمة عن فيروس

وكانت الوَفَيَات قد تراجعت لثلاثة أيام متتالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 من 16353. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019 من 161852.

// انتهى //

13:40ت م

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مدريد 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حصيلة الوَفَيَات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الليل إلى 619 مقارنة مع 510 وَفَيَات أمس السبت والتي كانت الأدنى في نحو ثلاثة أسابيع.وكانت الوَفَيَات قد تراجعت لثلاثة أيام متتالية.وأضافت الوزارة في بيان أن إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الفيروس ارتفع إلى 16972 من 16353. وزاد إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 166019 من 161852.// انتهى //13:40ت م0083

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الوَفَيَات المسجلة ليلًا في إسبانيا والإجمالي يصل إلى 16972 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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