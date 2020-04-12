السعودية اليوم / دوريات السلامة بمحافظة الجموم توزع موادَّ توعويةً



مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

قامت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم ممثلة في دوريات السلامة بتوزيع مواد توعوية عن السلامة المنزلية و مخاطر الكهرباء و الغاز على المواطنين و المقيمين في المراكز التجارية و نقاط فرز السيارات في عدة مواقع بالجموم و مركز عسفان، و مركز مدركة.

وتهدف هذه المواد التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي خلال هذه الفترة التي تتطلب البقاء في المنزل.

// انتهى //

13:11ت م

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