السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا



مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس

ويأتي توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فايروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم .

وتضمن توجيه معالي الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .

ودعا الرئيس العام الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير .

// انتهى //

13:10ت م

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مكة المكرمة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19).ويأتي توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فايروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم .وتضمن توجيه معالي الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .ودعا الرئيس العام الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير .// انتهى //13:10ت م0074

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