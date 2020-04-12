

جاكرتا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 399 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 4241 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373 حالة وفاة .

وفي ذات السياق، قامت الحكومة الإندونيسية بإجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس من ضمنها إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في العاصمة جاكرتا وجميع المدن التابعة لها .

// انتهى //

13:04ت م

0071



جاكرتا 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 399 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ، و 46 حالة وفاة .وأوضح المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 4241 إصابةً ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 373 حالة وفاة .وفي ذات السياق، قامت الحكومة الإندونيسية بإجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس من ضمنها إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في العاصمة جاكرتا وجميع المدن التابعة لها .// انتهى //13:04ت م0071

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.