السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 153 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وَفَيَات



كوالالمبور 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الماليزية 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وتشمل أحدث بيانات وزارة الصحة الماليزية ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الوباء إلى 76 حالة وفاة.

وقالت إن 45 بالمئة من جميع حالات الإصابة المؤكدة تعافت من المرض.

// انتهى //

12:59ت م

0070



كوالالمبور 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الماليزية 153 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4683إصابةً.وتشمل أحدث بيانات وزارة الصحة الماليزية ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات بسبب الوباء إلى 76 حالة وفاة.وقالت إن 45 بالمئة من جميع حالات الإصابة المؤكدة تعافت من المرض.// انتهى //12:59ت م0070

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