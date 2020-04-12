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شكرا لقرائتكم خبر عن السديس يوجه بتوزيع ماء زمزم على مصابي فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا (كوفيد - 19).
وجاءت توجيه الرئيس العام تعزيزاً لدور الرئاسة ومسؤوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، المتمثل في الدعم المادي والمعنوي لمصابي فايروس كورونا، عبر تقديم ماء زمزم لهم .
وشمل توجيه الرئيس العام بتوزيع ماء زمزم على المستشفيات التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج، خلال فترة مرضهم والذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - .
ودعا الرئيس العام الله - عز وجل - أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير
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