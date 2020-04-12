القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الأحد، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 4474 حالة وفاة، بعد تسجيل 117 وفاة جديدة.

وأضاف جهانبور أن إيران سجلت حتى الآن 71686 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب المرض.



وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط.

