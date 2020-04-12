القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الأحد 2020/4/12 01:17 م بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/4/12 01:17 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 1234 حالة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، شفاء 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 142 حالة. فيما سجلت الكويت حتى الآن، حالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا.

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