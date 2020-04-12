العين الإخباريةالأحد 2020/4/12 01:14 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1617 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفيات جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 113 .
وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 153 حالة.
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