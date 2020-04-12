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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية

الأحد 2020/4/12 01:14 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1617 حالة. 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالتي وفيات جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 113 .   

وأضافت الوزارة أن عدد حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 153 حالة.

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