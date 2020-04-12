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سهم أرامكو يسجل 31.55 ريال في التعاملات الصباحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجل سهم شركة أرامكو 31.55 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الأحد، وفق سوق الأسهم السعودية “تداول”.
يذكر أن مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أغلق مساء الخميس مرتفعاً 6.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7006.24 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 235 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 88 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.
وكانت أسهم طباعة وتغليف، والإنماء طوكيو م، والخزف السعودي، وأسمنت نجران، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تكافل الراجحي، وسبكيم العالمية، ونادك، وأسواق عبدالله العثيم، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.54% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وأرامكو السعودية، وأسمنت نجران، والراجحي، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، اس تي سي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
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