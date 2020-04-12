، الإمارات.. برنامج وطني لفحص "كورونا" لأصحاب الهمم بالمنزل ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن الجهود الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار الفيروس بالبلاد

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، إطلاق "البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم"، ضمن جهودها الرامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين.. نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن "أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله، نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه".

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الإمارات، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة، السبت، إجراءها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة، السبت، شفاء 170 مصاباً بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 588، كما سجّلت 376 حالة إصابة جديدة.الإمارات فيروس كورونا الجديد