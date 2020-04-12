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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، تنبيهاً عن استمرارية هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بالأتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية مكة المكرّمة
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 12:39 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية تستمر حتى 10 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، تنبيهاً عن استمرارية هطول الأمطار الرعدية المسبوقة بالأتربة على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرّمة التي تشمل محافظات: "الخرمة، رنية، تربة، المويه"، ويصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة من مساء هذا اليوم.
كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار رعدية على محافظتَي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات مكة ومحافظاتها الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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