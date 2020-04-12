، قفزة قياسية جديدة.. 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ،

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سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وهو ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي الأحد، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.
وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليمًا روسيًّا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.
ووفق موقع "روسيا اليوم" تَمَاثل 246 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصًا.
وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.2 مليون فحصًا لكورونا.
وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.روسيا فيروس كورونا الجديد
قفزة قياسية جديدة.. 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وهو ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي الأحد، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.
وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليمًا روسيًّا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.
ووفق موقع "روسيا اليوم" تَمَاثل 246 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصًا.
وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.2 مليون فحصًا لكورونا.
وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:34 AM
سجلت في آخر 24 ساعة.. أكبر ارتفاع يومي منذ تفشي الوباء في البلاد
سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ وهو ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.
وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في روسيا، في تقريرها اليومي الأحد، أن حصيلة الوفيات بالفيروس ارتفعت منذ أمس من 106 حتى 130 شخصًا؛ فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 15770 حالة، وانتشرت العدوى في 82 من أقاليم البلاد.
وسجلت الإصابات الجديدة في 52 إقليمًا روسيًّا، وتعود معظمها (1306) إلى العاصمة موسكو و270 أخرى إلى مقاطعتها.
ووفق موقع "روسيا اليوم" تَمَاثل 246 مريضًا للشفاء من الفيروس منذ أمس، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 1291 شخصًا.
وأجرت السلطات الروسية حتى الآن 1.2 مليون فحصًا لكورونا.
وتتصدر العاصمة موسكو قائمة أكبر بؤر الفيروس في البلاد، وتعود إليها 10158 حالة من إجمالي عدد الإصابات، و72 من الوفيات المسجلة.
، قفزة قياسية جديدة.. 24 وفاة و2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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