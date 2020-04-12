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المسند يتوقع هطول أمطار المراويح بعدة مناطق
أمطار ربيعية تستمر حتى المساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار الربيعية اليوم الأحد .
وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن هذه الحالة المسماة “المراويح أو السرايات” ستستمر اليوم ، وستشهد أجزاء محدودة من الشرقية هطول أمطار.
كما توقع هطول الأمطار على وسط وجنوبي منطقة الرياض، ومرتفعات عسير والباحة، وجنوب منطقة مكة المكرمة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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