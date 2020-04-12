- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز ، عن موعد التقديم لقبول الدراسات العليا للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ ، وذلك في الفترة من الأحد الــ 22 من شهر شوال القادم ، إلى الثلاثاء الـ 2 من شهر ذو القعدة من العام الحالي، في برامج الدراسات العليا النوعية “برسوم مالية” ، وبعض برامج الدراسات العليا التي تم استحداثها مؤخرا.
وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعود بن مستور السلمي، أن التقديم لهذه البرامج يتم إلكترونيا عبر نظام القبول الإلكتروني الخاص بالعمادة خلال الفترة المحددة، مشيراً إلى أن تفاصيل هذه البرامج ستكون موضحة في بوابة القبول حسب الفترة المعلنة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول لبرامج الدراسات العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.