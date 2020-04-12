شكرا لقرائتكم سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-04-12 سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان اليوم الأحد تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 599. وكانت سلطنة عمان أعلنت الجمعة عزل العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية. Advertisements وأتى العزل بعد يومين من قرار حظر التنقل من وإلى محافظة مسقط في محاولة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.