- 1/3
- 2/3
- 3/3
اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.
وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.
ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.
بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".
واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف فيروس كورونا الجديد
"هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-12
اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.
وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.
ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.
بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".
واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
10:56 AM
فيما طالَبَ نظيره في واشنطن بعقاب الصين بشدة لدرجة تُقيّد طموحاتها في المستقبل
اعتبر السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن وباء فيروس كورونا المستجد، أحال الهيمنة الأمريكية في العالم إلى شيء من الماضي.
وغرد على حسابه في "تويتر" الليلة الماضية قائلًا: "تعتقد بكين أنه بعد وباء كورونا ستشكل الولايات المتحدة مع الصين وروسيا النظام العالمي الجديد. نعم هذا المثلث الكبير سيلعب دورًا حاسمًا؛ لكن على الولايات المتحدة أن تتخلى عن مطالبها بالهيمنة على العالم. النخبة الأمريكية ليست مستعدة لذلك".
وكانت صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، قد قالت أمس: إن روسيا والصين والولايات المتحدة ستشارك في إصلاح النظام العالمي ما بعد الوباء التاجي.
ووفقًا للصحيفة كما نقلت "روسيا اليوم"؛ فإن هذه البلدان ليست فقط أقوى الدول من الناحية الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية، ولكن حكامها أنفسهم يتصرفون بطريقة "تخلق قواعد" جديدة.
بدوره قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام: إن الصين مسؤولة عن وفاة أمريكيين بسبب الإصابة بالفيروس التاجي والبطالة، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن "تُجبر الصين على تغيير سلوكها".
واعتبر "غراهام"، أن على بلاده أن تُعاقب الصين بشدة؛ لدرجة تقيد طموحاتها لاحقًا في المستقبل.
، "هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "هيمنة أمريكا باتت ماضيًا".. سيناتور روسي يرسم "مثلث قيادة العالم" بعد "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.