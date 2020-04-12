، "ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها أبلغت البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
وتابعت: تأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، عبر تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأكّدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، إذ يأتي من أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية.. إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك؛ التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.مؤسسة النقد العربي السعودي ساما
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 11:16 AM
قالت: على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة ووضع الضوابط الاحترازية
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إنها أبلغت البنوك والمصارف العاملة في المملكة عدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.
وتابعت: تأتي هذه الخطوة؛ حرصاً من المؤسسة على تسهيل وتحسين الخدمات المصرفية في الظروف الحالية، عبر تمكين البنوك من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي المعتمدة في المملكة للمنتجات البنكية المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية.
وأكّدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، إذ يأتي من أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية.. إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك؛ التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي، مع الأخذ في الحسبان معايير التشفير الأمنية للبيانات وكذلك خصوصية البيانات.
، "ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ساما" تحدّد ضوابط الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.