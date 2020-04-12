، السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي ،

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كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد النبوي ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية المشاركة.
يُذكر أن الفرق الطبية المكلّفة تواصل تقديم خدمات التوعية الصحية والإرشاد للعاملين كافة في المسجد النبوي حول طرق الوقاية والتعليم الذاتي وأهمية ارتداء وسائل الحماية والبُعد عن التجمعات في أثناء فترات العمل وبعدها.
كما تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي، ومعاينة الحالة الصحية لكل مَن يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من أفراد الأمن والحراسات ومنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والعاملين الميدانيين قبل مباشرة أعمالهم اليومية داخل المسجد النبوي، وكذلك ذوي الجنائز؛ كإجراءٍ احترازي.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس فيروس كورونا الجديد
السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبويوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-12
كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد النبوي ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية المشاركة.
يُذكر أن الفرق الطبية المكلّفة تواصل تقديم خدمات التوعية الصحية والإرشاد للعاملين كافة في المسجد النبوي حول طرق الوقاية والتعليم الذاتي وأهمية ارتداء وسائل الحماية والبُعد عن التجمعات في أثناء فترات العمل وبعدها.
كما تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي، ومعاينة الحالة الصحية لكل مَن يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من أفراد الأمن والحراسات ومنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والعاملين الميدانيين قبل مباشرة أعمالهم اليومية داخل المسجد النبوي، وكذلك ذوي الجنائز؛ كإجراءٍ احترازي.
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:21 AM
تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي ومعاينة الحالة الصحية لكل مَن يدخله
كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى المسجد النبوي ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية المشاركة.
يُذكر أن الفرق الطبية المكلّفة تواصل تقديم خدمات التوعية الصحية والإرشاد للعاملين كافة في المسجد النبوي حول طرق الوقاية والتعليم الذاتي وأهمية ارتداء وسائل الحماية والبُعد عن التجمعات في أثناء فترات العمل وبعدها.
كما تجري بشكل يومي إجراءات الكشف الطبي، ومعاينة الحالة الصحية لكل مَن يدخل إلى المسجد النبوي الشريف من أفراد الأمن والحراسات ومنسوبي وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والعاملين الميدانيين قبل مباشرة أعمالهم اليومية داخل المسجد النبوي، وكذلك ذوي الجنائز؛ كإجراءٍ احترازي.
، السديس يكرّم كوادر الصحة المشاركين في الإجراءات الاحترازية بالمسجد النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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