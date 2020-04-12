شكرا لمتابعة خبر عن قرب وصول أول دفعة من الحافلات الذكية للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أنتجت مجموعة " CRRC " الصينية المتخصصة في تصنيع وسائل النقل، أول دفعة من الحافلات الذكية التي تم تصميمها خصيصاً للسوق بالمملكة؛ حيث تم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد لها.
وفي السياق نفسه، سيتم تصدير 20 نسخة منها إلى المملكة في 20 أبريل الجاري؛ فيما أكد " شياو يونج " نائب مدير الشركة، أن هذه الحافلات المخصصة للمدن مصممّه لتواجه تأثير الحرارة الشديدة بوسائل تبريد مميزة.
وتعمل تلك الحافلات الذكية بالغاز، وتتمتع بالنظام الذكي مع لوحة قيادة ذكية ووسائل مساعدة عديدة للسائق وطول يبلغ 12 متر للحافلة الواحدة.
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