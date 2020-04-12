شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح هايبر بنده الشاحنات في بريدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشفت شركة "بندة للتجزئة"، اليوم الأحد، عن توجيه أمانة منطقة القصيم وممثلي الشؤون الصحية، بإعادة فتح هايبر بنده الشاحنات لاستقبال العملاء من جديد عقب التأكد من توفر وسائل السلامة والوقاية.

وأصدرت الشركة بيانًا توضح فيه تفاصيل الواقعة؛ حيث قالت أنه في يوم الجمعة 3 أبريل 2020، في هايبر بنده الشاحنات في مدينة بريدة تمت ملاحظة ارتفاع درجة حرارة 3 من العمالة المستأجرة من إحدى الشركات المتعهدة والتي تقدم خدمات عمالية للشركة عند دخولهم للسوق.

وأكدت أنه تم منعهم من دخول السوق وتوجيههم إلى العزل الاحترازي وإخطار الجهات المختصة حسب الإجراء المتبع لمواجهة الفيروس، لافتة إلى أن وزارة الصحة بدورها شددت على أهمية عزلهم ووجهت بعزل جميع الموظفين المخالطين للعمالة المشتبهة احترازيا في تاريخ 6 أبريل 2020.

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وأغلقت أمانة منطقة القصيم، الفرع احترازيا في نفس اليوم، وتمت المباشرة وعلى مدى 5 أيام بإجراء تعقيم شامل لجميع الأقسام والمنتجات في الفرع عن طريق شركة متخصصة في أعمال التعقيم والتطهير للفيروسات وتم التخلص من جميع المنتجات المكشوفة احترازيا؛ لتنهي إدارة بنده إنهاء عقدها مع هذه الشركة المتعهدة بالعمالة من جميع مناطق المملكة.

وأشارت إلى أن الشؤون البلدية، أعلنت أن نتيجة 4 من عمال ذات الشركة المتعهدة إيجابية، ووجهت أمانة بلدية القصيم بإغلاق فروع بنده (المنتزه، الراشديات، الضاحي، سلطانة، الفايزية، الشماس)؛ فيما باشرت وزارة الصحة الحالات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.