شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : الحالة المطرية مستمرة على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار الربيعية اليوم الأحد .

وقال "المسند " أن هذه الحالة المسماه " المراويح أو السرايات " ستستمر اليوم ، وستشهد أجزاء محدودة من الشرقية هطول امطار .

كما توقع هطول الأمطار على وسط وجنوبي منطقة الرياض، ومرتفعات عسير و الباحة، وجنوب منطقة مكة المكرمة .