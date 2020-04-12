شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : الحالة المطرية مستمرة على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية استمرار هطول الأمطار الربيعية اليوم الأحد .
وقال "المسند " أن هذه الحالة المسماه " المراويح أو السرايات " ستستمر اليوم ، وستشهد أجزاء محدودة من الشرقية هطول امطار .
كما توقع هطول الأمطار على وسط وجنوبي منطقة الرياض، ومرتفعات عسير و الباحة، وجنوب منطقة مكة المكرمة .
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