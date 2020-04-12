شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كلمات مؤثرة وبكاء مواطنة عائدة من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

عاد بعض المواطنين من الخارج في ثاني رحلة إجلاء قادمة إلى مطار الملك خالد الدولي من واشنطن، والتي كان على متنها ٢٠٧ مواطنين، وذلك ضمن الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

وكشف مقطع فيديو، عن كلمات مؤثرة من مواطنة وهي تعبّر عن فرحتها بالدخول في نوبة بكاء بعد عودتها إلى المملكة؛ لتحاول التغلب على دموعها فرحاً بعودتها للوطن وإلى أولادها، مشيرةً إلى أنها أخذت تصيح فرحًا وسجدت شكراً لله بعد نزولها من الطائرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان في استقبال المواطنين العائدين من الخارج ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني.