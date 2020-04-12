شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تأجيل أقساط «الصندوق العقاري» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد عدم صحة الأنباء المتداولة حول تأجيل سداد الأقساط المستحقة للمستفيدين . أكد صندوق التنمية العقارية اليوم الأحد عدم صحة الأنباء المتداولة حول تأجيل سداد الأقساط المستحقة للمستفيدين . وقال الصندوق أن ما أعلنت عنه وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية يخص إعفاء الأيتام وذوي الإعاقة والضمانيين من سداد مستحقات الإسكان لمدة ثلاثة أشهر . وكانت أنباء قد تداولت عن تأجيل اقساط " العقاري " بالتزامن مع قرار الإعفاء لتلك الفئات ، على خلاف الحقيقية .

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