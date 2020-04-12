شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توفر أجهزة «أبشر» للخدمة الذاتية بمزايا متعددة للمواطنين والمقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المديرية العامة للجوازات عن توفر أجهزة نظام " أبشر " للخدمة الذاتية للمواطنين والمقيمين ، مع إتاحة تفعيل حسابات العملاء عليها من خلال البنوك . أعلنت المديرية العامة للجوازات عن توفر أجهزة نظام " أبشر " للخدمة الذاتية للمواطنين والمقيمين ، مع إتاحة تفعيل حسابات العملاء عليها من خلال البنوك . وتتميز الأجهزة بتوفير عدة خدمات منها تفعيل الحساب وتحديث رقم الجوال وإعادة انشاء رقم المرور ، كما يمكن التواصل مع موظفي مكتب " الجوازات عن طريق " ابشر " ، والدخول على " أبشر " للتعرف على مواقع الأجهزة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توفر أجهزة «أبشر» للخدمة الذاتية بمزايا متعددة للمواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.