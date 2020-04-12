شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعامل رجال المرور مع مركبة خرجت في وقت منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو توعوياً، عن كيفية تعامل رجال دورية تابعة للإدارة العامة للمرور مع مركبة خرجت في أوقات المنع.

واتضح في الفيديو، دورية المرور وهي تلاحق المركبة المخالفة بأحد الطرق، قبل أن يتم إيقافها ويجرى الاستفسار من قائدها عن سبب خروجه.

ومن جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور، من جديد من الخروج في أوقات منع التجول؛ كون ذلك يعرّض المخالفين للمساءلة؛ مطالبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي الجائحة.