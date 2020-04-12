شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تسجيل المواليد دون زيارة «الأحوال المدنية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأحد طريقة تسجيل المواليد عن بعد من خلال منصة " أبشر " في ظل الظروف الحالية ، وذلك من خلال الدخول على خدمة تسجيل المواليد . كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم الأحد طريقة تسجيل المواليد عن بعد من خلال منصة " أبشر " في ظل الظروف الحالية ، وذلك من خلال الدخول على خدمة تسجيل المواليد . ويمكن الإستفادة من الخدمة عبر الخطوات التالية : 1- التسجيل في منصة ابشر . Advertisements 2- اختيار خدماتي . 3- اختيار خدمات ثم خدمة "الأحوال المدنية ". 4- خدمة تسجيل المواليد . كما يمكن طلب إصدار شهادة الميلاد وسجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد .

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