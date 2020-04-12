لفتة إنسانية من رجل أمن يسقي «حمام المدينة»

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):كشفت صورة عن لفتة إنسانية من رجل أمن ظهر وهو يسقي الحمام في المدينة المنورة؛ لتخطف اللقطة القلوب والأنظار وتنال إعجاب الكثيرين لما بها من معاني للرحمة والإنسانية.
ولم يترك رجل الأمن الذي ينطوي قلبه على الرحمة لكل كائن حي، حمام المدينة في أثناء عمله الرسمي، وقام بتوريد المياه وتوزيعها على الأماكن التي تشهد وجوداً كثيفاً لحمام المدينة.
وارتفعت مطالبات كثيرة، بتكريم رجل الأمن على هذه اللفتة الإنسانية في ظل هذه الظروف التي ليست بغريبة على رجال الأمن؛ العيون الساهرة في خدمة الجميع.
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