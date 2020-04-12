شكرا لمتابعة خبر عن مستشفيات الحمادي تقدم مليون ريال لصندوق الوقف الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قدمت مجموعة مستشفيات الحمادي بالرياض مليون ريال إسهاماً منها في دعم جهود صندوق الوقف الصحي في المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19) والحد من انتشاره.

وقال الرئيس التنفيذي لمستشفيات الحمادي الأستاذ محمد بن صالح الحمادي أن هذه المساهمة تأتي إيمانآ بالواجب الوطني،واستمراراً لرسالتنا في المسؤولية الاجتماعية في المجتمع، واستشعارآ منا لمؤازرة جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – لمحاربة فيروس كورونا المستجد (CoVid-19)؛وتقديراً وامتناناً لجهود أبطال الصحة الذين يفخر بهم الجميع.

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وأكد الأستاذ محمد الحمادي على أهمية التهيئة لوجود أوقاف تعنى بالجوانب الصحية في المجتمع،وتشجيع رجال الأعمال والموسرين على تخصيص أوقافهم في هذا الجانب المهم،الذي يسهم فيه بعلاج مريض،وصرف دواء لمحتاج،وعلى الأبحاث والدراسات الطبية،والإسهام في نشر الثقافة الطبية والتوعية الصحية في المجتمع،وأن هذا يتطلب وضعه في الوقت الراهن،ويتوافق مع الرؤية الوطنية 2030.

سائلاً المولى عز وجل أن يزيل هذه الغمة، ويديم على بلادنا الأمن والأمان، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل سوء.

ومن ناحية أخرى شكر المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري مجموعة مستشفيات الحمادي على مبادرتهم الكريمة بتقديم مليون ريال لصندوق الوقف الصحي، وإسهامهم في الجهود المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن هذا ليس بمستغرب عليهم، وهو امتداد لسجل حافل لتبني المواطنة، واستشعاراً بالمسؤولية تجاه المجتمع، والدور المؤثر في تنمية القطاع الصحي.