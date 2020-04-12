شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة من المقيمين تثير الرعب في شوارع الرياض وتسطو على الأملاك رغم حظر التجوال.. ومفاجأة بشأن هويتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : كورونا يجتاح 183 دولة والإعلان عالميًا عن هذه الدول العربية التي لم يدخلها الفيروس أبدًا.. ومفاجأة بشأن السبب ورد للتو: وفاة نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله (صورة)

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