بدء اختبارات طلاب الجامعة الإسلامية 3 رمضان إلكترونيًا

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جدول الاختبارات النهائية لطلاب الانتظام بالجامعة للفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي ستُجرى إلكترونيًا (عن بعد) بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 رمضان المبارك.
وبينت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة أن الاختبارات ستُجرى على فترتين تبدأ الأولى من الساعة 10:30 صباحًا، فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الـ 1:00 ظهرًا، وحدّدت مدة الاختبار الإلكتروني بواقع ساعة واحدة لكل فترة.
وأتاحت العمادة لأعضاء هيئة التدريس تقييم الطلاب بالوسائل المتاحة غير الإلكترونية وفق الدليل الإرشادي المعتمد في كليات الجامعة، بما لا يتعارض مع أوقات الاختبارات المعتمدة والمعلنة.
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