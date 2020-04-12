الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على مناطق عدة.. الأحد

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس الأحد، بأن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وأضافت أن الحالة الجوية السابقة تشمل مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتدّ حتى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية؛ بسرعة بين 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 12-36 كم/ساعة، هذا مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أمّا البحر فسوف يكون متوسط الموج.
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