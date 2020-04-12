أجهزة «أبشر» للخدمة الذاتية.. تتيح تفعيل الحساب وتحديث رقم الجوال

وفرت المديرية العامة للجوازات، أجهزة نظام «أبشر» للخدمة الذاتية، والتي تقدم للمواطنين والمقيمين عدة خدمات، مثل تفعيل الحساب، وتحديث رقم الجوال، وإعادة إنشاء كلمة المرور.

ويمكن للعميل من خلال الدخول على منصة «أبشر» التعرف على مواقع الأجهزة؛ لإجراء عمليات التسجيل والتفعيل، كما يمكن معرفة خيارات تفعيل الحساب عن طريق البنوك، وكذلك الوصول إلى مكاتب موظفي الجوازات عن طريق بوابة «أبشر».