بالفيديو.. بلدية دومة الجندل تداهم صالون حلاقة أثناء عمله خُفْية

ضمن جهود بلدية محافظة دومة الجندل الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، داهم عدد من مراقبي البلدية صالون حلاقة لم يلتزم بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‫كورونا.

وضبط مراقبو البلدية صالون الحلاقة يواصل العمل خُفْية داخل المحل بالرغم من اقفاله للباب الرئيسي واستقبال الزبائن؛ حيث تم إجراء تطبيق الغرامات بحدها الأعلى على صاحب المحل.