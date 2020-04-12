السعودية اليوم / 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجّلت روسيا 2186 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 130 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

10:52ت م

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موسكو 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجّلت روسيا 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل عدد الإصابات إلى 15770 حالة.وأفاد المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 130 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //10:52ت م0034

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