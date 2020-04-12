السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجّل ٥٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان ٥٣ إصابة جديدة بمرض فيروس

حالة وعدد الوفيات إلى ثلاث.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن ١٠٩ حالات تماثلت للشفاء.

// انتهى //

10:31ت م

0031



مسقط 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسسجلت سلطنة عمان ٥٣ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عدد المصابين إلى ٥٩٩حالة وعدد الوفيات إلى ثلاث.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن ١٠٩ حالات تماثلت للشفاء.// انتهى //10:31ت م0031

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