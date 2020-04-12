

حائل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

نظمت جامعة حائل سلسلة لقاءات علمية عن بعد حول فيروس

وتناولت اللقاءات التعريف بفيروس كورونا للأسرة وطرق مواجهة هذه الجائحة وجوانب الصحة العامة وما يجب على الفرد ممارسته لتجنب التعرض لفيروس كورونا.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو إن اللقاءات تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في خدمة المجتمع وحرصها الدائم على أن تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال تزويدهم بالمعرفة.

وأضاف أن سلسلة اللقاءات العلمية الافتراضية تسهم في إيضاح العديد من المعلومات وتثقيف المجتمع حول هذه الجائحة وإبراز دور المواطن والمقيم في الحد من انتشارها ومساندة جهود حكومتنا الرشيدة في مكافحتها، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في عقد هذه اللقاءات العلمية بمواضيع متنوعة ستسهم في التكامل مع جهود المؤسسات الوطنية كافة في محاربة هذه الجائحة.

// انتهى //

10:26ت م

0028



حائل 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسنظمت جامعة حائل سلسلة لقاءات علمية عن بعد حول فيروس كورونا المستجد (covid-19) مع عدد من الخبراء من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ضمن مسؤوليات الجامعة لخدمة المجتمع بحضور نحو 200 مستفيد من الطلبة والمهتمين.وتناولت اللقاءات التعريف بفيروس كورونا للأسرة وطرق مواجهة هذه الجائحة وجوانب الصحة العامة وما يجب على الفرد ممارسته لتجنب التعرض لفيروس كورونا.وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والأعمال الدكتور عبدالعزيز بن رشيد العمرو إن اللقاءات تأتي امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة في خدمة المجتمع وحرصها الدائم على أن تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال تزويدهم بالمعرفة.وأضاف أن سلسلة اللقاءات العلمية الافتراضية تسهم في إيضاح العديد من المعلومات وتثقيف المجتمع حول هذه الجائحة وإبراز دور المواطن والمقيم في الحد من انتشارها ومساندة جهود حكومتنا الرشيدة في مكافحتها، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في عقد هذه اللقاءات العلمية بمواضيع متنوعة ستسهم في التكامل مع جهود المؤسسات الوطنية كافة في محاربة هذه الجائحة.// انتهى //10:26ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل تنظم لقاءات علمية عن بعد حول جائحة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.