

المدينة المنورة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

فاق عدد مستخدمي نظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 50 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الأول لتعليق الدراسة, وفق تقرير إحصائي أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة أمس.

وأوضح عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور عبد الرحمن علوي أن أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس بقسمي الطلاب والطالبات بالجامعة يواصلون تقديم محاضراتهم عبر نظام "بلاك بورد" ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة, ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم, بما يضمن كفاءة العملية التعليمية, وعدم تأثرها بقرار تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس

وأفاد أن النظام الإلكتروني للجامعة يتضمن 13 ألف شعبة ومقررا دراسيا لخدمة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعة فروعها بالمحافظات.

// انتهى //

09:57ت م

0022



المدينة المنورة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واسفاق عدد مستخدمي نظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 50 ألف طالب وطالبة خلال الأسبوع الأول لتعليق الدراسة, وفق تقرير إحصائي أصدرته عمادة التعليم الإلكتروني بالجامعة أمس.وأوضح عميد التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة الدكتور عبد الرحمن علوي أن أكثر من 3000 عضو هيئة تدريس بقسمي الطلاب والطالبات بالجامعة يواصلون تقديم محاضراتهم عبر نظام "بلاك بورد" ضمن برنامج تفاعلي يسجل حضور الطلبة, ويمكّنهم من التفاعل مع معلميهم, بما يضمن كفاءة العملية التعليمية, وعدم تأثرها بقرار تعليق الدراسة بسبب الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وأفاد أن النظام الإلكتروني للجامعة يتضمن 13 ألف شعبة ومقررا دراسيا لخدمة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في الجامعة فروعها بالمحافظات.// انتهى //09:57ت م0022

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 50 ألف مستخدم لنظام التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.