السعودية اليوم / أكاديميون وأطباء يشاركون في "ملتقى طيبة للتوحد" الثلاثاء المقبل



المدينة المنورة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واس

تنظم الجمعية

وتستعرض جلسات الملتقى التي تستمر مدة يومين عن بعد عبر برنامج "ZOOM" الإلكتروني, عدة أوراق عمل وأبحاث يقدمها مشاركون متخصصون من عدة جهات أكاديمية وطبية, حيث تتناول أوراق العمل خلال اليوم الأول مهارات الحياة اليومية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد, وسبل الانتقال إلى مرحلة الرشد, وعلاج المشكلات السلوكية, والتواصل الوظيفي لخفض المشاكل السلوكية.

وتتناول أوراق عمل اليوم الثاني للملتقى الحلول التقنية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحّد, وتنمية مهارات اللغة لديهم, إضافة إلى الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

09:40ت م

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المدينة المنورة 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 إبريل 2020 م واستنظم الجمعية السعودية للتربية الخاصة الثلاثاء المقبل "ملتقى طيبة للتوحّد"، تحت شعار "الوصول إلى مرحلة الرشد"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوحّد.وتستعرض جلسات الملتقى التي تستمر مدة يومين عن بعد عبر برنامج "ZOOM" الإلكتروني, عدة أوراق عمل وأبحاث يقدمها مشاركون متخصصون من عدة جهات أكاديمية وطبية, حيث تتناول أوراق العمل خلال اليوم الأول مهارات الحياة اليومية للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحّد, وسبل الانتقال إلى مرحلة الرشد, وعلاج المشكلات السلوكية, والتواصل الوظيفي لخفض المشاكل السلوكية.وتتناول أوراق عمل اليوم الثاني للملتقى الحلول التقنية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحّد, وتنمية مهارات اللغة لديهم, إضافة إلى الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة.// انتهى //09:40ت م0019

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