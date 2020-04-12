السعودية اليوم / تايلاند تسجل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بانكوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية في تايلاند 33 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث باسم المركز الحكومي لمتابعة وضع فيروس كورونا إلى أنه سجلت ثلاث حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 38 حالةً.

// انتهى //

09:35ت م

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بانكوك 19 شعبان 1441 هـ الموافق 12 أبريل 2020 م واسسجلت السلطات الصحية في تايلاند 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة بالفيروس 2551 حالةً.وأشار المتحدث باسم المركز الحكومي لمتابعة وضع فيروس كورونا إلى أنه سجلت ثلاث حالات وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 38 حالةً.// انتهى //09:35ت م0018

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